Злякався Росії? Херсонський суддя повторно відмовився судити кремлівського пропагандиста Вишинського



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Будівля Апеляційного суду Херсонської області

Суддя Батрак задекларував дві квартири та недобудований гараж в окупованому Севастополі, тому не хоче сердити Росію

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Херсонської області задовольнила самовідвід судді Віталія Батрака, який мав розглядати міру запобіжного заходу для керівника агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 14 вересня.

Система авторозподілу 12 вересня сформувала колегію у складі трьох суддів для розгляду апеляційної скарги у справі журналіста Вишинського. Туди, зокрема, ввійшов і суддя Батрак.

Однак вказаний служитель Феміди звернувся із заявою про самовідвід, в якій зазначив, що до 2014 року працював та проживав у Севастополі (Крим), має нерухоме майно, близьких родичів дружини та інших родичів. А це передбачає поїздки членів його родини до тимчасово окупованої території, перетину лінії розмежування та пересування по окупованій території. Тому з метою забезпечення безпеки членів його родини, вищеописані обставини, на думку судді Батрака, унеможливлюють його участь у розгляді цього кримінального провадження, відповідно до п.4 ч.1 ст.75 КПК України («Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості»).

Крім цього, Батрак наголосив, що наразі на тимчасово окупованій території АР Крим органи окупаційної влади та державні органи Росії здійснюють переслідування представників правоохоронних та судових органів України, які беруть участь у кримінальних провадженнях щодо осіб, які сприяли та виправдовували дії країни агресора та окупаційної влади в здійсненні анексії території України (АР Крим).

Зрештою, заяву судді Батрака В.В. про самовідвід було задоволено.

14 вересня відбувся новий авторозподіл, де місце Батрака в колегії суддів замінив суддя Ігор Калініченко.

Як повідомляв «Главком», 30 липня вже раз було задоволено самовідвід судді Віталія Батрака, заявлений з аналогічних підстав.

За даними електронної декларації за 2017 рік, суддя Апеляційного суду Херсонської області Віталій Батрак задекларував дві квартири та недобудований гараж у Севастополі.

Крім цього, за інформацією Громадської ради доброчесності, суддя Батрак неодноразово забував декларувати свої статки або ж забував вказувати їхню вартість. Також він через алкогольне сп’яніння передав право керування автомобілем своєму неповнолітньому синові, у якого прав на керування авто не було.

Суддівську кар’єру Віталій Батрак розпочав з 2004 року на посаді судді військового місцевого суду Севастопольського гарнізону. Протягом 2010-2011 років працював суддею Апеляційного суду Полтавської області, 2011-2014 років - суддею Апеляційного суду Севастополя, 2014-2015 років - суддею Апеляційного суду Полтавської області. У 2015 році його було призначено суддею Апеляційного суду Херсонської області.