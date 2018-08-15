Суддя відмовився судити Вишинського, бо має нерухомість в Криму і боїться Росії



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Суд над керівником агентства «РИА Новости-Украина» Кирилом Вишинським

Самовідвід судді Херсонського апеляційного суду Батрака задоволено

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Херсонської області задовольнила самовідвід судді Віталія Батрака, який мав розглядати справу з продовження арешту керівника агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 30 липня.

Згідно з автоматизованим розподілом, 17 травня суддя Батрак був обраним головуючим у розгляді справи Вишинського, якому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Натомість служитель Феміди звернувся із заявою про самовідвід.

Суддя Батрак пояснив, що до 2014 року працював суддею у Севастополі (в тамтешньому апеляційному суді - «Главком»), де має нерухоме майно, близьких родичів дружини та інших родичів. Ці причини передбачають його поїздки на тимчасово окуповану територію, перетин лінії розмежування та пересування по окупованій території.

Також він наголосив, що органи окупаційної влади та держорганами Росії переслідують представників правоохоронних та судових органів України, які приймають участь у кримінальних провадженнях щодо осіб, які сприяли та виправдовували дії країни агресора та окупаційної влади в здійсненні анексії території України (АР Крим).

Тому суддя Батрак вважав, що ці обставини унеможливлюють його участь у розгляді справи Вишинського, відповідно до п.4 ч.1 ст.75 КПК України («Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості»).

У результаті самовідвід судді Батрака був задоволений.

За даними електронної декларації за 2017 рік, суддя Апеляційного суду Херсонської області Віталій Батрак задекларував дві квартири та недобудований гараж у Севастополі.

Крім цього, за інформацією Громадської ради доброчесності, суддя Батрак неодноразово забував декларувати свої статки або ж забував вказувати їхню вартість. Також він через алкогольне сп’яніння передав право керування автомобілем своєму неповнолітньому синові, у якого прав на керування авто не було.

Суддівську кар’єру Віталій Батрак розпочав з 2004 року на посаді судді військового місцевого суду Севастопольського гарнізону. Протягом 2010-2011 років працював суддею Апеляційного суду Полтавської області, 2011-2014 років - суддею Апеляційного суду Севастополя, 2014-2015 років - суддею Апеляційного суду Полтавської області. У 2015 році його було призначено суддею Апеляційного суду Херсонської області.

Як повідомляв «Главком», на початку серпня Апеляційний суд Херсонської області залишив під арештом керівника агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського до 8 вересня.

Нагадаємо, у травні суд заарештував Кирила Вишинського без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський звинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро; гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через спосіб висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений у базу українського сайту «Миротворець», а в Росії у 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили медаллю «За об’єктивне висвітлення подій у Криму».

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