ЗМІ: Директора порту «Чорноморськ» звинуватили у бойкоті великого іноземного інвестора

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Спочатку буксири компанії P&O Ukraine взагалі не пускали до Чорноморська

30 травня велика агентська компанія «Старк Шиппінг» отримала від заступника директора по експлуатації ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» повідомлення про розірвання договору про надання послуг плавзасобами портового флоту. До цього порт «Чорноморськ» фактично відмовив компанії в наданні обслуговування плавзасобами порту танкера з соняшниковою олією, який був заведений в «Чорноморськ» буксирами P&O Ukraine.

Як стверджує «Обозреватель», скандал в державному порту «Чорноморськ» пояснюється тим, що його керівник Сергій Сєчкін витісняє неугодні йому компанії. Він намагається не допустити до роботи буксири компанії P&O Maritime, дочки одного з найбільших портових операторів в світі DP World (ОАЕ). Безпрецедентний тиск здійснюється не тільки на саму P&O Maritime Ukraine, а й на її клієнтів.

Як пояснив представник компанії, через велику відхідну осадку танкера його навантаження можливе тільки із застосуванням понтонів між причалом і бортом судна. «Це стандартна практика. Але тут виявилося, що понтони нібито вивели на позаплановий ремонт, хоча три дні тому вони були в порядку», - розповіли в компанії.

У порту причини розриву договору не пояснили. А представник «Старк Шиппінг» припускає, що керівництво «Чорноморська» таким чином хоче дати сигнал ринку: співпраця з P&O Maritime загрожує наслідками.

За словами Михайла Соколова, директора P&O Ukraine, спочатку буксири компанії P&O Ukraine взагалі не пускали до Чорноморська. Співробітники АМПУ придумували для цього різні причини і запитували додаткові документи.

«Нам, як провайдеру буксирних послуг світового рівня, дуже неприємно усвідомлювати, що вибір нашої компанії клієнтами веде до таких наслідків. Ми сподіваємося, що керівництво України дасть заслужену оцінку діям співробітників порту «Чорноморськ», - заявили в компанії.

Зараз буксирні послуги в Чорноморську надаються за досить дивною схемою. На балансі держпідприємства знаходиться 10 буксирів, з яких використовуються тільки 4.

Тим часом в порту працює інша приватна компанія, яка зайняла нішу буксирного бізнесу. Ні вона сама, ні її клієнти труднощів не відчувають. Це при тому, що вона використовує державні буксири. При відсутності замовлень держава не отримує дохід, але несе всі витрати, пов'язані з експлуатацією суден.

Компанія «Старк Шиппінг» заснована в 2014 році, є одним з найбільших суднових агентів України. Вона надає послуги у всіх українських портах.

На початку 2018 року компанія P&O Maritime (Великобританія), яка входить до складу DP World (ОАЕ), придбала контроль в українській компанії LB Shipping, що надає буксирні послуги. У квітні LB Shipping була перейменована в P&O Maritime Ukraine.