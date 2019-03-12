ЗМІ дізналися про плани Байдена втретє балотуватися у президенти США



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Для 76-річного Байдена ця участь у виборах може стати третьою

Під час президентства Обами Байден двічі займав пост віце-президента - з 2009-го по 2017 рік

Екс-віце-президент США Джо Байден заявив про плани брати участь у президентських виборах у США в 2020 році.

Про це 12 березня повідомляє The Hill, посилаючись на конгресмена з Демократичної партії.

Інсайдер заявив, що Байден розповів йому про своє бажання брати участь у виборах у ході телефонної розмови.

«Я спробую удачу», - наводить конгресмен слова Байдена.

Водночас у прес-службі політика заявили, що «остаточне рішення поки не прийнято».

Як відомо, для 76-річного Байдена ця участь у виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії.

У 2008 році він знову став боротися за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.

Потім Барак Обама обрав Байдена в якості кандидата на пост віце-президента. Під час президентства Обами Байден двічі займав пост віце-президента - з 2009-го по 2017 рік.

Нагадаємо, колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

Джерело: Новое Время