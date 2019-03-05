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    Клінтон заявила, що не буде балотуватися в президенти

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    <p>&laquo;Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю&raquo;, - заявила Хіларі</p> - Клінтон заявила, що не буде балотуватися в президенти

    «Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю», - заявила Хіларі

    Суперниця Дональда Трампа повідомила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії

    Колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

    Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу News 12.

    «Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю», - заявила Клінтон.

    Вона також зазначила, що стурбована станом справ у країні і ніколи в житті ще не бачила настільки сильного розділення в суспільстві.

    Клінтон повідомила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії. «Я збираюся зробити все, що можу, щоб допомогти демократам повернути Білий Дім», - додала вона.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Клінтон остаточно не відмовилася від ідеї взяти участь у виборах президента США в 2020 році.

    Нагадаємо, Конгрес США запросить у 60 осіб та організацій документи в рамках розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та зловживання владою президентом Дональдом Трампом. 

    Джерело: РБК-Україна

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