Клінтон заявила, що не буде балотуватися в президенти



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«Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю», - заявила Хіларі

Суперниця Дональда Трампа повідомила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії

Колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу News 12.

«Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю», - заявила Клінтон.

Вона також зазначила, що стурбована станом справ у країні і ніколи в житті ще не бачила настільки сильного розділення в суспільстві.

Клінтон повідомила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії. «Я збираюся зробити все, що можу, щоб допомогти демократам повернути Білий Дім», - додала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Клінтон остаточно не відмовилася від ідеї взяти участь у виборах президента США в 2020 році.

Нагадаємо, Конгрес США запросить у 60 осіб та організацій документи в рамках розслідування ймовірного перешкоджання правосуддю та зловживання владою президентом Дональдом Трампом.

Джерело: РБК-Україна