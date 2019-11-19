Хакери зламали офшорний Cayman National Bank, витік даних порівнюють з «панамським архівом», - ЗМІ



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За даними видання UnicornRiot, хакери отримали доступ до даних та рахунків щонайменше 3800 компаній, фондів та фізосіб

Офшорний Cayman National Bank на острові Мен підтвердив витік даних у результаті злому, за даними ЗМІ обсяг украдених даних співставний з «панамським архівом». Про це повідомляється на сайті банку.

«Розслідування інциденту триває. Cayman National Bank співпрацює з правоохоронними органами з метою виявлення винуватців. Вживаються відповідні дії, щоб забезпечити захист клієнтів банку», - йдеться у повідомленні.

Водночас у банку не повідомили про масштаб витоку даних. За даними видання UnicornRiot, обсяг украдених даних співставний з «панамським архівом».

Хакери, за даними UnicornRiot, отримали доступ до даних та рахунків щонайменше 3800 компаній, фондів та фізосіб. Йдеться у тому числі про клієнтів з Кіпру, Великої Британії та Британських Віргінських островів.

Про злам та витік даних 17 листопада повідомив сайт Motherboard, відповідальність за крадіжку даних взяв на себе хакер Фінеас Фішер. Він назвав атаку політично мотивованою і закликав інших хакерів приєднатися до «боротьби з нерівністю і капіталізмом».

Зазначається, що Фішера пов'язують з угрупованням Anonymous (діє з 2003 року).

Фішер брав на себе відповідальність за злам британсько-німецького виробника систем відеоспостереження Gamma Group і за атаку на сервери італійської Hacking Team, яка випускає софт для зламу на замовлення поліції і спецслужб. У 2016 році під час спроби військового перевороту в Туреччині Фішер заявив про злам комп'ютерів правлячої партії країни.

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які раніше оприлюднили проект «Панама Пейперз», отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали «Передайз Пейперз» або «Документи з райських островів».

Як відомо, інформація щодо 200 тис. компаній потрапила до консорціуму в результаті витоку архіву документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, який отримав назву panama papers. Дані близько року тому передав журналістам анонім, який використовує псевдонім Джон Доу.

В документах «Передайз Пейперс» також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати «Рошен» у «сліпий траст», а щоб мінімізувати податки.

Джерело: Економічна правда