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    У світі

    Microsoft зафіксувала атаки хакерів з Ірану

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    Microsoft зафіксувала атаки хакерів з Ірану

    Хакерам удалося зламати чотири акаунти з 241 облікового запису

    У компанії Microsoft заявляють про те, що іранські хакери мають намір втрутитися у президентську кампанію в США.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Американська компанія Microsoft заявила про виявлення імовірно пов’язаної з іранським урядом хакерської групи, яка має на меті втручання в президентську кампанію в США. Серед інших цілей, як указує Microsoft, також є американські високопосадовці, засоби інформації та відомі іранці-емігранти», – йдеться в повідомленні.

    Атаки групи, яку в Microsoft називають Phosphorous, спостерігалися впродовж 30 днів у період від серпня до вересня.

    За даними віцепрезидента Microsoft з безпеки Тома Барта, хакерам удалося зламати чотири акаунти з 241 облікового запису, в роботу яких зловмисники намагалися втрутитися.

    Уточнюється, що жоден з цих акаунтів не належав колишнім або чинним американським чиновникам і не був пов’язаний з виборчою кампанією.

    Нагадаємо, Великобританія постійно перебуває у стадії холодної війни через загрозу кібербезпеці країни з боку Росії.

    Як повідомлялося, кіберполіція викрила хакера, який зламав понад дві тисячі комп’ютерів українців.

    США Microsoft хакер
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