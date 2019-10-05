Microsoft зафіксувала атаки хакерів з Ірану



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Хакерам удалося зламати чотири акаунти з 241 облікового запису

У компанії Microsoft заявляють про те, що іранські хакери мають намір втрутитися у президентську кампанію в США.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Американська компанія Microsoft заявила про виявлення імовірно пов’язаної з іранським урядом хакерської групи, яка має на меті втручання в президентську кампанію в США. Серед інших цілей, як указує Microsoft, також є американські високопосадовці, засоби інформації та відомі іранці-емігранти», – йдеться в повідомленні.

Атаки групи, яку в Microsoft називають Phosphorous, спостерігалися впродовж 30 днів у період від серпня до вересня.

За даними віцепрезидента Microsoft з безпеки Тома Барта, хакерам удалося зламати чотири акаунти з 241 облікового запису, в роботу яких зловмисники намагалися втрутитися.

Уточнюється, що жоден з цих акаунтів не належав колишнім або чинним американським чиновникам і не був пов’язаний з виборчою кампанією.

Нагадаємо, Великобританія постійно перебуває у стадії холодної війни через загрозу кібербезпеці країни з боку Росії.

Як повідомлялося, кіберполіція викрила хакера, який зламав понад дві тисячі комп’ютерів українців.