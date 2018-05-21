ЗМІ: Китай зібрався зняти всі обмеження народжуваності

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Зняти обмеження народжуваності влада Китаю має намір, щоб подолати тенденцію зі старіння населення

Влада Китаю розглядає можливість скасування всіх обмежень на число дітей в сім'ях, повідомили виданню Bloomberg кілька джерел, близьких до керівництва КНР.

Зняти обмеження народжуваності, за словами одного зі співрозмовників агентства, влада Китаю має намір, щоб подолати тенденцію зі старіння населення.

Також, відзначило джерело, це рішення припинить критику на адресу влади Китаю з боку правозахисників, які вважають, що політика обмеження народжуваності порушує права людини.

Нагадаємо, що Китай з 1970-х років проводив політику «одна сім'я - одна дитина». В останні роки це правило поширювалося лише на третину населення. Двох дітей, наприклад, було дозволено мати представникам етнічних меншин, єдиним дітям у своїх батьків, а також тим сім'ям, які проживають в сільській місцевості, якщо перша дитина - дівчинка.

Через такі обмеження народжуваності Китай зіткнувся з скороченням працездатного населення.