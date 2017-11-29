ЗМІ: Коломойський дав свідчення НАБУ у справі про націоналізацію Приватбанку

За інформацією ЗМІ, Коломойський детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку

Олігарх Ігор Коломойський в Швейцарії дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку. Про це «Українській правді» стало відомо від двох співрозмовників - знайомого із ситуацією та співробітника правоохоронних органів. Детективи Антикорупційного бюро начебто записували ці свідчення в посольстві України в Швейцарії (Берн) у



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Ігор Коломойський

За інформацією ЗМІ, Коломойський детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку

Олігарх Ігор Коломойський в Швейцарії дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку.

Про це «Українській правді» стало відомо від двох співрозмовників - знайомого із ситуацією та співробітника правоохоронних органів.

Детективи Антикорупційного бюро начебто записували ці свідчення в посольстві України в Швейцарії (Берн) у 20-их числах листопада.

За словами одного з них, Коломойський в своїх свідченнях назвав членами злочинного угруповання Макара Пасенюка, Валерію Гонтареву, Катерину Рожкову, а також детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Декілька днів тому стало відомо, що Генпрокуратура домоглася від топ-менеджерів Приватбанку судових позовів до Коломойського і Боголюбова.