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    ЗМІ: Коломойський дав свідчення НАБУ у справі про націоналізацію Приватбанку

    За інформацією ЗМІ, Коломойський детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку
    Олігарх Ігор Коломойський в Швейцарії дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку. Про це «Українській правді» стало відомо від двох співрозмовників - знайомого із ситуацією та співробітника правоохоронних органів. Детективи Антикорупційного бюро начебто записували ці свідчення в посольстві України в Швейцарії (Берн) у
    • Сьогодні, 01:47
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    Ігор Коломойський
    Ігор Коломойський

    За інформацією ЗМІ, Коломойський детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку

    Олігарх Ігор Коломойський в Швейцарії дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку.

    Про це «Українській правді» стало відомо від двох співрозмовників - знайомого із ситуацією та співробітника правоохоронних органів.

    Детективи Антикорупційного бюро начебто записували ці свідчення в посольстві України в Швейцарії (Берн) у 20-их числах листопада.

    За словами одного з них, Коломойський в своїх свідченнях назвав членами злочинного угруповання Макара Пасенюка, Валерію Гонтареву, Катерину Рожкову, а також детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку.

    Як повідомлялося, у грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

    Декілька днів тому стало відомо, що Генпрокуратура домоглася від топ-менеджерів Приватбанку судових позовів до Коломойського і Боголюбова.

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