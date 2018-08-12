ЗМІ: Манафорт почав працювати на Трампа, бо втратив «найприбутковішого клієнта» Януковича
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Після того, як Манафорт перестав отримувати гроші від Януковича, його витрати швидко перевищили доходи
Політтехнолог Пол Манафорт після втечі Віктора Януковича міг використати посаду в штабі Дональда Трампа для власного збагачення.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела серед президентської кампанії Трампа.
«З березня по серпень 2016 року нічого не вказувало на те, що Манафорта спіткала криза», - розповіли джерела виданню.
За їхніми словами, Манафорт підозрював наскільки важкою може бути робота у штабі Трампа, однак все одно намагався врятувати свої статки, «запустити схему глобального шахрайства» та вийти на новий етап у кар’єрі.
Окрім того Манафорт, інформують джерела ЗМІ, ще задовго до роботи на Трампа знав, що його бізнес у небезпеці, оскільки його «найприбутковіший клієнт» - тодішній український президент Віктор Янукович, втік з України. Після того, як Манафорт перестав отримувати гроші від Януковича, його витрати швидко перевищили доходи.
Раніше американський банкір заявив, що Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа.
Як відомо, судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.
Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.
Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.