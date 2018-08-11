Банкір: Манафорту видали кредит в надії на посаду в уряді Трампа



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Пол Манафорт міг бути учасником схеми політичної корупції, пов'язаної з виборами президента США

У справі щодо фінансових маніпуляцій американського політтехнолога Пола Манафорта з'явилися нові свідчення. У п'ятницю, 10 серпня, менеджер чиказького банку заявив, що на нього тиснув керівник з політичною метою задля видачі кредитів екс-очільнику кампанії Дональда Трампа на суму більше 16 мільйонів доларів, передає агенція АР.

Колишній банкір Federal Savings Bank Денніс Райко, який дав свідчення в обмін на імунітет, заявив, що його керівник Стівен Келк хотів отримати посаду міністра в адміністрації Трампа. Для цього він вимагав від нього схвалення позики.

Ідеться про посаду міністра фінансів чи міністра житлового господарства та міського розвитку. За словами Райко, Келк вимагав від нього зателефонувати Манафорту одразу після перемоги Трампа на виборах.

Судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня. Екс-главу передвиборчого штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів.

Він отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і його партнера Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

Нагадаємо, партія Опозиційний блок заборгувала американському політтехнологу Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу під час виборів до Верховної Ради у 2014 році, заявив ключовий свідок у справі Манафорта та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.

Джерело: Deutsche Welle