ЗМІ: Німецькі депутати пропонують відправити на Донбас цивільну поліцію ООН



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Фото: DPA

Депутати Вільної демократичної партії Німеччини виступили за розпуск так званих урядів на окупованих територіях Донбасу

Депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ під назвою «Мир в Україні потребує нового імпульсу», що описує нову стратегію по Донбасу. У числі іншого, вона містить пропозицію направити в Україну додатковий контингент цивільної поліції ООН, передає Ліга з посиланням на видання Bild.



ВДП пропонує парламенту Німеччини розробити додатковий план дій, що стосуються мінських угод з обов'язковими термінами і наслідками в разі їх недотримання. Депутати також пропонують розпустити так звані уряди, створені терористами Донбасу, і передати управління регіоном цивільній перехідній адміністрації під керівництвом ООН.



Документ складається з 12 пунктів. Найближчим часом його внесуть до Бундестагу на розгляд.



Як повідомляв «Главком» раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям.