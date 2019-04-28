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    ЗМІ: Німецькі депутати пропонують відправити на Донбас цивільну поліцію ООН

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    ЗМІ: Німецькі депутати пропонують відправити на Донбас цивільну поліцію ООН
    Фото: DPA

    Депутати Вільної демократичної партії Німеччини виступили за розпуск так званих урядів на окупованих територіях Донбасу

    Депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ під назвою «Мир в Україні потребує нового імпульсу», що описує нову стратегію по Донбасу. У числі іншого, вона містить пропозицію направити в Україну додатковий контингент цивільної поліції ООН, передає Ліга з посиланням на видання Bild.

    ВДП пропонує парламенту Німеччини розробити додатковий план дій, що стосуються мінських угод з обов'язковими термінами і наслідками в разі їх недотримання. Депутати також пропонують розпустити так звані уряди, створені терористами Донбасу, і передати управління регіоном цивільній перехідній адміністрації під керівництвом ООН.

    Документ складається з 12 пунктів. Найближчим часом його внесуть до Бундестагу на розгляд.

    Як повідомляв «Главком» раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям.

    бойовики на Донбасі Донбас Німеччина ООН
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