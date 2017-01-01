ЗМІ: Перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент»
- 24 Листопада, 19:26
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Місцева влада заявила, що стався «інцидент з клієнтами», не уточнивши подробиць
У Лондоні евакуйована станція метрополітену Oxford Circus, в поліції заявили, що це сталося через якийсь «інцидент». Про це повідомляє The Sun.
Повідомляється, що до місця події прибули офіцери поліції і працівники аварійних служб.
Видання з посиланням на відео з місця події повідомляє, що «пасажири з жахом» залишають метрополітен.
Відзначається, що поїзди проїжджають станцію без зупинки.
Місцева влада заявила, що стався «інцидент з клієнтами», не уточнивши подробиць.
У поліції закликали жителів уникати місце інциденту.