ЗМІ: Перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент»

Місцева влада заявила, що стався «інцидент з клієнтами», не уточнивши подробиць

У Лондоні евакуйована станція метрополітену Oxford Circus, в поліції заявили, що це сталося через якийсь «інцидент». Про це повідомляє The Sun. Повідомляється, що до місця події прибули офіцери поліції і працівники аварійних служб. Видання з посиланням на відео з місця події повідомляє, що «пасажири з жахом» залишають



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Місцева влада заявила, що стався «інцидент з клієнтами», не уточнивши подробиць

У Лондоні евакуйована станція метрополітену Oxford Circus, в поліції заявили, що це сталося через якийсь «інцидент». Про це повідомляє The Sun.

Повідомляється, що до місця події прибули офіцери поліції і працівники аварійних служб.

Видання з посиланням на відео з місця події повідомляє, що «пасажири з жахом» залишають метрополітен.

Відзначається, що поїзди проїжджають станцію без зупинки.

Місцева влада заявила, що стався «інцидент з клієнтами», не уточнивши подробиць.

У поліції закликали жителів уникати місце інциденту.