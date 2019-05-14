ЗМІ: Порошенко призначив свого охоронця заступником глави військової розвідки



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3 травня Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади начальника Служби безпеки президента

За даними інформатора, спочатку Федорову готували більш цікаве місце в Службі зовнішньої розвідки України

Начальник президентської охорони Петра Порошенка Юрій Федоров призначений на посаду заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це пише інтернет-видання «Страна.uа» з посиланням на власні джерела в Адміністрації президента.

Відомство очолює генерал-полковник Василь Бурба. Тепер Федоров буде його заступником.

За даними джерела в Адміністрації президента України, спочатку Федорову готували більш цікаве місце в Службі зовнішньої розвідки (СЗР) України, яка має безліч можливостей для роботи і всередині України.

У Порошенка планували поставити Бурбу керувати СЗР, відправивши у відставку колишнього її керівника Єгора Божка. А Федорова зробити його заступником (раніше цю посаду обіймав скандально відомий Сергій Семочко).

«Однак проти такої схеми були американці, які з 2014 року узгоджують всі призначення керівників українських спеціальних служб. Тому Бурба залишився у ГУР Міноборони, а Федорова «підсадили» до нього», - повідомляє ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що 3 травня президент України Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова.

Із червня 2014 року Федоров був заступником начальника Управління - начальник Служби безпеки президента України Управління державної охорони України.