Порошенко звільнив керівника своєї охорони



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Керівник Служби безпеки президента генерал-майор Юрій Федоров

З червня 2014 року Федоров був начальником Служби безпеки президента України

Президент України Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова.

Відповідний указ розміщений на сайті президента.

«Звільнити Федорва Юрія Віталійовича з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України», - йдеться в указі.

З червня 2014 року Федоров був заступником начальника Управління - начальник Служби безпеки президента України Управління державної охорони України.

Зазначимо, що до парламенту внесено проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 19 травня.

Раніше перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що Рада почне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня 2019 року. Перший віце-спікер впевнена, що Верховна Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації.

Інавгурація нового президента має відбутися протягом 30 днів з дня оголошення результатів, конкретну дату визначить Верховна Рада.