ЗМІ: Продовження співробітництва МВФ і України можливе за умови покарання ексвласників збанкрутілих банків



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МВФ співпрацюватиме з Україною лише за умови покарання колишніх власників збанкрутілих банків

Місію МВФ свідомо намагаються переконати, що в Україні — хаос

Для продовження співробітництва України з МВФ ключовими будуть не лише гарантії неповернення «Приватбанку» старим власникам, а й покарання колишніх власників усіх великих збанкрутілих банків. Про це ідеться у статті DT.ua.

«Причому міжнародні партнери не вимагають посадок ексвласників, вони чекають фінансових компенсацій, які хоча б частково покриють витрати держави й продемонструють банківському сектору, що тепер працювати за старими бізнес-моделями — собі шкодити. Але прибула місія МВФ навряд чи зрадіє досягнутому в цьому питанні «прогресу», пише газета.

Видання нагадує, що візити представників МВФ весь час супроводжуються подіями й висловлюваннями, що ні в тин, ні в ворота. Під час минулого її приїзду спалили будинок Гонтаревої, а прем'єр заявив про «компроміс» із Коломойським, під час нинішнього — наділи електронний браслет на ексзаступника Гонтаревої Писарука, а Коломойський заявив, що РФ замінить Україні МВФ. «Місію свідомо намагаються переконати, що в Україні — хаос. Робить це кінцівками наділених владою людей одна людина, і виключно у своїх інтересах», пише видання, маючи на увазі Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, Олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю The New York Times заявив, що Україна візьме у росіян - $100 мільярдів. І це, ніби, має замінити позики від МВФ.