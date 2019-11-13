«Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів». Коломойський розказав, як треба відновити стосунки з Москвою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський переконаний, що Росія залюбки дала б Україні $100 млрд вже сьогодні

Олігарх Ігор Коломойський - виданню The New York Times: найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити відносини - тільки гроші

Фінансування з боку Росії може замінити позики МВФ, які підштовхнули до антикорупційних реформ і викликали роздратування у бізнес-еліти України. Про це заявив олігарх Ігор Коломойський виданню The New York Times.

«Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони залюбки дали б нам їх вже сьогодні», - сказав Коломойський.

«Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити відносини? Тільки гроші», - наголосив він.

Для бізнесмена Коломойського ворожнеча з США є особистою. Він вважає, що є ціллю ФБР, яке, як повідомлялося, розпочало розслідування можливих фінансових злочинів Коломойського.

Фіона Хілл, колишній радник Білого дому з питань Європи та Росії, заявила законодавцям, що «надзвичайно стурбована» впливом пана Коломойського на президента України Володимира Зеленського.

Джордж Кент, вищий чиновник Державного департаменту, заявив, що він сказав Зеленському, що його готовність розірватися стосунки з паном Коломойським - «тим, хто мав таку погану репутацію» - буде лакмусовим випробуванням на його незалежність.

І Вільям Тейлор, виконуючий обов'язки посла в Києві, заявив, що попередив пана Зеленського: «Він, пан Коломойський, посилює свій вплив у вашому уряді, і це може призвести до руїни».

Ігор Коломойський сказав, що якщо він був би президентом України, то продовжував би розслідування, які розпочав президент США Дональд Трамп.

На запитання The New York Times, чи відіб’ється воно рикошетом по Україні у разі перемоги демократів на президентських виборах наступного року, Коломойський відповів: «Якщо вони з нами розсваряться, ми підемо до Росії».

«Російські танки будуть розміщуватися поблизу Кракова та Варшави. Ваш НАТО скине штани і купить памперс», - сказав олігарх.

Видання нагадує, що Володимир Зеленський проводив передвиборчу агітацію на антикорупційній платформі, зобов'язавшись позбавити Україну від впливу олігархів, які захопили контроль над основними активами країни після розпаду Радянського Союзу. Він пообіцяв, що Коломойський не матиме особливих повноважень у його адміністрації. Але, на думку автора статті у The New York Times, наявні ознаки того, що вплив пана Коломойського зростає, і коментарі олігарха щодо важливості відновлення зв'язків з Росією, ймовірно, викликають збурення серед критиків пана Зеленського, які вже вважають, що президент готовий підірвати українські інтереси задля здійснення Кремлівської мирної угоди.