ЗМІ розказали, як миколаївський прокурор «наводить порядок» на популярному курорті

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Скріншот з відео Будинок, де проживає Левицький

Свій будинок Левицький у декларації за минулий рік не зазначив

Керівник Миколаївської місцевої прокуратури №1 Дмитро Левицький мешкає в будинку 354 кв. м у Миколаєві, який не згадано в його декларації. Маєток оформлений на матір, яка мешкає у Врадіївці.

Про це йдеться у програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Маєток біля річки, де журналісти розшукали прокурора Левицького, записаний на Лідію Левицьку з грудня 2016 року. Також на матір Левицького оформлено дві миколаївські квартири і дві іномарки (Volkswagen Passat та Scoda Superb), якими користується син.

На відміну від квартир і машин, будинок прокурор у декларації за минулий рік не зазначив. Він пояснює це тим, що переїхав у нього лише у 2018 році тимчасово - доки у маминій квартирі, де він мешкав до того, ремонт. Однак у цій квартирі журналісти зустріли квартирантів.

«Я взяла дитині, бо я що, не маю права взять йому?» - пояснила Лідія Левицька купівлю цього будинку.

Левицька зареєструвалася як підприємець з 2007 року. Основний її бізнес - кілька магазинів у Врадіївці. Однак нещодавно вона придбала АЗС у м. Вознесенську на Миколаївщині. А її компанія ПП «Ашлар» почала будувати базу відпочинку у Коблевому на Миколаївщині (популярний курорт на березі Чорного моря. - Ред.), законністю забудови якого опікується її син.

Партнеркою матері прокурора в ПП «Ашлар» записана мати місцевого депутата Олексія Осипенка. Сам Осипенко - далекий родич Коблівського сільського голови Володимира Панича. В Коблевому у депутата Осипенка - 38 земельних ділянок - усі він отримав в останні 10 років. У прокуратури до депутата-латифундиста - жодних претензій.

Матір прокурора Левицького скуповує нерухомість не тільки у Миколаївській області, а й на Полтавщині. Там проживає її другий син В'ячеслав, донедавна теж прокурор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доходи дружини підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова за 2017 рік зменшилися на 12,9 млн рублів (5,38 млн грн) у порівнянні з 2016 роком.