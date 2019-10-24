  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: Управління спецрозслідувань ГПУ працює над підозрою Богдану

    • Розсилка
    Глава Офісу президента Андрій Богдан - ЗМІ: Управління спецрозслідувань ГПУ працює над підозрою Богдану
    Глава Офісу президента Андрій Богдан

    Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Азарова

    Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури розглядає питання вручення підозри керівникові Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомило джерело в  Генпрокуратурі, передають «Українські Новини».

    «В понеділок (21 жовтня) в Управлінні спецрозслідувань обговорювалося питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану», - сказав він.

    Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

    Так, на думку слідства, чинний глава Офісу президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень держгарантій корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії.

    Це було зроблено для залучення до кримінальної відповідальності екс-глави «ЄЕСУ» та лідера партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

    Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу та допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.

    Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Богдан згідно з указом третього президента Віктора Ющенка отримав звання заслуженого юриста України за програну державну справу

    Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ