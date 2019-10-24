ЗМІ: Управління спецрозслідувань ГПУ працює над підозрою Богдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Офісу президента Андрій Богдан

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Азарова

Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури розглядає питання вручення підозри керівникові Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомило джерело в Генпрокуратурі, передають «Українські Новини».

«В понеділок (21 жовтня) в Управлінні спецрозслідувань обговорювалося питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану», - сказав він.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний глава Офісу президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень держгарантій корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії.

Це було зроблено для залучення до кримінальної відповідальності екс-глави «ЄЕСУ» та лідера партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу та допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Богдан згідно з указом третього президента Віктора Ющенка отримав звання заслуженого юриста України за програну державну справу.