Кличко vs Богдан: суд відкрив провадження за позовом мера Києва



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Мер Києва Віталій Кличко судиться з главою Офісу президента Андрієм Богданом

Суд не викликатиме сторони на розгляд провадження

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом мера Києва Віталія Кличка до керівника Офісу президента України Андрія Богдана. Суд розглядатиме даний позов за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду.

Як відомо, мер столиці просить суд визнати протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Раніше суд відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання у іншій справі за позовом Кличка до Кабінету міністрів та глави уряду Олексія Гончарука. У даному ж позові суд просять визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президенту України подання від 4 вересня про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави, а також скасувати пропозицію прем’єрміністра, що датована 4 вересня, про звільнення позивача з посади голови КМДА.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.