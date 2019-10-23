Немає жодних підстав для повернення Приватбанку колишнім акціонерам – Офіс президента



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«Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у Приватбанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців», - заявили в Офісі президента

На зустрічі голови Офісу президента України Андрія Богдана із послами країн G7 йшла мова про те, що немає підстав для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам.

Про це 23 жовтня повідомляє пресслужба глави держави.

«Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у Приватбанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного Приватбанку колишнім акціонерам», - йдеться в повідомленні пресслужби президента за підсумками зустрічі.

Як відомо, 17 жовтня мав відбутися розгляд «справи Приватбанку» щодо можливого повернення акцій фінустанови його ексакціонерам Ігорю Коломойському та Triantal Investments Ltd.

До слова, 23 жовтня в Приватбанку заявили, що після успіху Приватбанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Як відомо, Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову Приватбанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.