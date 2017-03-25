ЗМІ: У господарських судах України діє неформальна система керування

Одіозний суддя Ємельянов здійснює неформальне керівництво Апеляційним господарським судом Києва, - стверджують ЗМІ

Екс-заступник голови Вищого господарського суду України Артур Ємельянов впливає на Апеляційний господарський суд міста Києва через суддю Юрія Власова. Про це стверджують «Коментарі». Зокрема в публікації йдеться про те, що суддя Апеляційного госпсуду Києва Юрій Власов є правою рукою Ємельянова в господарських судах України. Саме



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Суддя Юрій Власов

Одіозний суддя Ємельянов здійснює неформальне керівництво Апеляційним господарським судом Києва, - стверджують ЗМІ

Екс-заступник голови Вищого господарського суду України Артур Ємельянов впливає на Апеляційний господарський суд міста Києва через суддю Юрія Власова. Про це стверджують «Коментарі». Зокрема в публікації йдеться про те, що суддя Апеляційного госпсуду Києва Юрій Власов є правою рукою Ємельянова в господарських судах України. Саме він у 2011-2014 роках від імені Ємельянова «курирував» розподіл та розгляд найбільш значущих справ.

Рух «Чесно» в рамках кампанії «ЧЕСНО.Фільтруй суд!» з аналізу кандидатів до Верховного Суду включив Власова в список суддів з поганою репутацією. Власов виявився власником акцій заводу «Турбоатом» та двох автомобілів, ринкова вартість яких не могла бути підтверджена доходами судді та його родини. В свою чергу НАБУ під час проходження кваліфікаційної оцінки оприлюднило інформацію про корупційні ризики, пов’язані з доходами родичів судді Власова. Йшлося, зокрема, про наявність у дружини Власова квартири, котру вона отримала у подарунок в 2015 році, а також про те, що родичі судді на підставі довіреностей отримували різне майно.

Генеральний прокурор Юрій Луценко називав Ємельянова «одним з двох суддів, котрі за часів Януковича були архітекторами замовних судових рішень» й про підозру котрому особисто писав на своїй сторінці в Facebook. «Слідство має докази того, що ці особи в 2011-2014 роках фактично підкорили собі систему ухвалення судових рішень. Досліджується близько 7 000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою ухвалення необхідних зловмисних неправосудних рішень у господарських судах всіх інстанцій», - писав Ю. Луценко.

В одній з декларацій екс-заступника голови ВГСУ було вказано 12 квартир, декілька будинків і земельних ділянок. В Ліхтенштейні було арештовано рахунок на 13 млн. швейцарських франків, який згідно підозри поліції належав дружині Артура Ємельянова.

Протягом 2017 року розслідування справи Ємельянова шість разів зупинялося і стільки ж поновлювалось. У жовтні 2017 року начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив журналістів, що «справа на фінішній» прямій. В тому ж місяці постановою заступника Генпрокурора термін досудового розслідування було продовжено до 1 лютого. Втім 26 грудня прокурор Олег Багнюк повідомив суд, що існують обставини, котрі заважають завершенню досудового розслідування, зокрема необхідність проведення низки слідчих та процесуальних дій. Новий термін досудового розслідування спливає 28 лютого.

ЗМІ наголошують, що Ємельянов і Власов продовжують працювати в системі господарських судів України.