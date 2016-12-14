У Києві триває «марш проти свавілля судді Артура Ємельянова та його поплічників Маліка і Татькова» (фото)

Близько 3000 активістів закликають Порошенка взяти на особистий контроль усі справи відносно злочинів Ємельянова, Маліка і Татькова

У столиці триває марш, який кілька годин тому розпочався біля ГПУ. Активісти різних громадських організацій вимагають від влади припинити «свавілля та рейдерські захопення підприємств ОЗГ Ємельянов-Малік-Татьков». Разом з тим, мітингуючі звертаються до президента України з проханням взяти на особистий контроль всі справи відносно



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Близько 3000 активістів закликають Порошенка взяти на особистий контроль усі справи відносно злочинів Ємельянова, Маліка і Татькова

У столиці триває марш, який кілька годин тому розпочався біля ГПУ. Активісти різних громадських організацій вимагають від влади припинити «свавілля та рейдерські захопення підприємств ОЗГ Ємельянов-Малік-Татьков».

Разом з тим, мітингуючі звертаються до президента України з проханням взяти на особистий контроль всі справи відносно злочинів цих осіб.

Наразі у відкритому зверненні до Порошенка вже є близько 3 000 підписів. За словами одного з активістів, організатори заходу переконані, що до них долучаться і інші постраждалі від рейдерства названих осіб.

Відповідно до заявки, поданої напередодні до КГГА, акція буде безстроковою. Протестувальники мають намір залишатись під будівлею ВХСУ до того часу, поки Ємельянова, Маліка та Татькова не притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що народні депутати масово звернулись до ГПУ з вимогою не затягувати розслідування кримінальних проваджень, в яких фігурує Артур Ємельянов.