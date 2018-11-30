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    ЗМІ: в окупований Донецьк приїхав олігарх-втікач Курченко

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    <span>Український бізнесмен-утікач Сергій Курченко</span> - ЗМІ: в окупований Донецьк приїхав олігарх-втікач Курченко
    Український бізнесмен-утікач Сергій Курченко

    ЗМІ повідомляють, що в Донецьку з'явився офіс бізнесмена-втікача Сергія Курченко

    В окупований бойовиками «ДНР» Донецьк приїхав український бізнесмен-втікач Сергій Курченко.

    Про це повідомляє видання «Новости Донбасса» з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

    Після того, як фактичним керівником «ДНР» у вересні став Денис Пушилін, ЗМІ почали повідомляти про посилення впливу на самоназвану «ДНР» фірми «Внешторгсервис», яку пов'язують з Курченком.

    Зазначається, що у жовтні у так званій «ДНР» з'явилася посада «прем'єр-міністра», яким став Олександр Ананченко.

    Нещодавно Пушилін зазначив, що раніше Ананченко був радником керівника фірми «Внешторгсервис».

    За інформацією «Нової газети», в Донецьку з'явився офіс бізнесмена-втікача Сергія Курченко.

    Нагадаємо, що Сергія Курченка підозрюють у використанні Одеського нафтопереробного заводу для ухилення від податків в особливо великих розмірах.

    На завод нібито поставляли з метою подальшого реекспорту 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Однак фактично нафтопродукти не реекспортувалися, а залишалися в Україні. У червні 2017 суд виніс вирок про спецконфіскацію майна Одеського НПЗ.

    Арештовані ще у 2015 році нафтопродукти продали за сумнівною процедурою без аукціону та за заниженими цінами бізнесмену з оточення «нарфронтівця» Сергія Пашинського. Проте навіть цієї заниженої суми держава не отримала, натомість понесла, за даними СБУ, 250 мільйонів гривень збитків.

    У листопаді 2017 Генпрокуратура відзвітувала про «безпрецедентну» конфіскацію нафтопродуктів у рамках розслідування «злочинної схеми Сергія Курченка». Хоча самих нафтопродуктів на час конфіскації вже не існувало в природі так само, як і шансів повернути назад кошти від їх реалізації.

    У часи президентства Януковича Курченко керував компанією «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), яка займалася торгівлею скрапленим газом і нафтопродуктами. Щодо бізнесмена-утікача в Україні розслідують кілька кримінальних проваджень, його оголошено в міжнародний розшук. ЗМІ вважали, що під час президентства Януковича, Сергій Курченко був його «ширмою», яка приховувала бізнес-імперію президента-втікача.

    За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, афери Курченка тільки у 2013 році коштували держбюджету 26 млрд грн. Українська влада стверджує, що Курченко набув громадянства РФ.

    Нагадаємо, у Верховній Раді зацікавились «охоронцем Курченка», який тепер працює у НАБУ

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