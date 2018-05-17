ЗМІ вияснили, яким майном володіє спійманий на хабарі СБУшник Карамушка

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Затримання співробітника СБУ Карамушки

Із транспортних засобів у Карамушки є автомобільToyota Land Cruiser 2011 року

Спійманий на отриманні 47 тисяч доларів хабаря офіцер контррозвідки СБУ Олександр Карамушка, згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, володіє 18 сотками землі та 296-метровим будинком у селищі Вишеньки під Києвом.

Про це пише Bihus.Info.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор оцінив цей маєток у 300 тисяч доларів, проте сам Карамушка стверджує, що він обійшовся йому значно дешевше: «Я купив пусту земельну ділянку, там болото було. Спільно, моя сім'я, дружини родичі, ми цей будинок побудували і я його ввів в експлуатацію».

Але насправді, згідно витягу з реєстру, земля була придбана СБУшником у грудні 2015 року, а будинок можна побачити на супутникових знімках починаючи з 2009-го. Тобто Карамушка лише офіційно ввів його в експлуатацію й облагородив прибудинкову територію.

Із транспортних засобів Карамушка володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2011 року, а його дружина Юлія - Skoda Octavia А5 2012 р. в. На даний час сукупна вартість цих автівок складає понад 50 тисяч доларів.

Також Юлія Карамушка раніше володіла нежитловим приміщеням площею 45 кв. м у елітному житловому комплексі «Альпійське містечко», що у Протасовому Яру, 8. Але в лютому 2016 року ця нерухомість була продана.

Сам Карамушка у 2012 році придбав 141-метрову квартиру у цьому ж будинку. У 2016 році її переоформили на його матір Ларису, яка донедавна очолювала департамент фінансів Київської облдержадміністрації. У 2017-му помешкання було знову переписане на таку собі Каріну Маслак, а потім - продане. Каріна Маслак раніше була прописана за одними адресами з Карамушками й, імовірно, доводиться їм родичкою, а саме переоформлення квартири швидше за все відбувалося заради того, щоб уникнути декларування доходу від продажу.

Новим власником нерухомості став начальник відділу оперативного реагування Київської митниці Михайло Редько. Згідно декларації, вона обійшлася йому всього в 400 тисяч гривень, хоча насправді ціни на подібні квартири без ремонту в «Альпійському містечку» стартують від 140 тисяч доларів.

У 2014 році Ларисі Карамушці подарували 57-метрову квартиру на бульварі Лесі Українки, що на столичному Печерську. На момент дарування вона була оцінена у близько 100 тисяч доларів по тодішньому курсу. Також вона задекларувала 150 тисяч гривень, 22 тисячі доларів, 15 тисяч євро грошових активів і автомобіль Mitsubishi Pajero 2008 р.в. у власності чоловіка Олександра, який є полковником міліції у відставці.

Нагадаємо, співробітника СБУ Карамушку затримали 24 квітня у Києві за вимагання 47,5 тисяч доларів хабаря за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України у незаконний спосіб.

НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках розслідування справи Карамушки.

Згодом Карамушка вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у сумі 47,5 тис. доларів.