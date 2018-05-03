Затриманий на хабарі співробітник СБУ вийшов на волю під заставу в 1,2 млн грн

Застава була внесена за Карамушку, і він 2 травня вийшов із СІЗО

Співробітник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Карамушка, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди у сумі 47,5 тис. дол., вийшов зі слідчого ізолятора під заставу. Про це УНН повідомив його адвокат Олександр Горобець. За словами адвоката, застава була внесена за клієнта і вчора він вийшов з СІЗО. Крім того,



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Затримання співробітника СБУ 24 квітня

Застава була внесена за Карамушку, і він 2 травня вийшов із СІЗО

Співробітник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Карамушка, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди у сумі 47,5 тис. дол., вийшов зі слідчого ізолятора під заставу. Про це УНН повідомив його адвокат Олександр Горобець.

За словами адвоката, застава була внесена за клієнта і вчора він вийшов з СІЗО.

Крім того, захисник розповів, що САП планує внести клопотання до суду про відсторонення Карамушки від посади. «Сьогодні буде вирішене це питання. Я знаю, що є така інформація, що готувалося це клопотання. Проте, ми його ще не отримали», - додав він.

Нагадаємо, співробітника СБУ Карамушку затримали 24 квітня у Києві за вимагання 47,5 тисяч доларів хабаря за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України у незаконний спосіб.

НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках розслідування справи Карамушки.

27 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав арешт з можливістю внесення 1,2 млн грн застави для Карамушки.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на ухвалу Солом'янського районного суду Києва.