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    Затриманий на хабарі співробітник СБУ вийшов на волю під заставу в 1,2 млн грн

    Застава була внесена за Карамушку, і він 2 травня вийшов із СІЗО
    Співробітник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Карамушка, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди у сумі 47,5 тис. дол., вийшов зі слідчого ізолятора під заставу. Про це УНН повідомив його адвокат Олександр Горобець. За словами адвоката, застава була внесена за клієнта і вчора він вийшов з СІЗО. Крім того,
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    <span>Затримання співробітника СБУ 24 квітня</span>
    Затримання співробітника СБУ 24 квітня

    Застава була внесена за Карамушку, і він 2 травня вийшов із СІЗО

    Співробітник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександр Карамушка, підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди у сумі 47,5 тис. дол., вийшов зі слідчого ізолятора під заставу. Про це УНН повідомив його адвокат Олександр Горобець.

    За словами адвоката, застава була внесена за клієнта і вчора він вийшов з СІЗО.

    Крім того, захисник розповів, що САП планує внести клопотання до суду про відсторонення Карамушки від посади. «Сьогодні буде вирішене це питання. Я знаю, що є така інформація, що готувалося це клопотання. Проте, ми його ще не отримали», - додав він.

    Нагадаємо, співробітника СБУ Карамушку затримали 24 квітня у Києві  за вимагання 47,5 тисяч доларів хабаря  за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України у незаконний спосіб.

    НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках розслідування справи Карамушки. 

    27 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав арешт з можливістю внесення 1,2 млн грн застави для Карамушки.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на ухвалу Солом'янського районного суду Києва.

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