ЗМІ: За посаду голови Верховного Суду поборються п’ятеро кандидатів

Журналісти уточнюють, що це не остаточний список кандидатур, оскільки можуть бути висунуті ще кандидати, зокрема, від адміністративної юстиції

На зборах касаційних судів нового Верховного Суду озвучили 5 кандидатів на пост голови ВС. Про це повідомляє «Судово-юридична газета». Відзначається, що на загальних зборах суддів Касаційного цивільного суду і Касаційного кримінального суду ВС, яке відбулося у понеділок, 27 листопада, на посаду голови нового Верховного Суду була



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Один із кандидатів на посаду глави ВСУ - Дмитро Луспеник

Журналісти уточнюють, що це не остаточний список кандидатур, оскільки можуть бути висунуті ще кандидати, зокрема, від адміністративної юстиції

На зборах касаційних судів нового Верховного Суду озвучили 5 кандидатів на пост голови ВС.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Відзначається, що на загальних зборах суддів Касаційного цивільного суду і Касаційного кримінального суду ВС, яке відбулося у понеділок, 27 листопада, на посаду голови нового Верховного Суду була запропонована кандидатура Дмитра Луспеника.

У виданні додають, що наразі він є головою організаційного комітету - тимчасово виконуючим обов'язки голови Верховного Суду для скликання Пленуму ВС. Раніше він був суддею, секретарем Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддею ВСУ (в 2008-2011 рр.), заслужений юрист України.

Повідомляється, що також на зборах суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду свої кандидатури висунули Аркадій Бущенко, екс-виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, Володимир Кравчук, в минулому - суддя Львівського окружного адміністративного суду, Олена Кібенко, представник адвокатури та Богдан Львов, колишній голова Вищого господарського суду України.

У газеті уточнюють, що це не остаточний список кандидатур, оскільки можуть бути висунуті ще кандидати, зокрема, від адміністративної юстиції.

Пленум ВС відбудеться 30 листопада.

Як відомо, 11 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення 114 суддів нового Верховного суду України.

Раніше повідомлялося, що посли країн G7 обіцяють стежити за обранцями Верховного суду України.