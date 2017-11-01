Посли країн G7 обіцяють стежити за обранцями Верховного суду України

Представники G7 закликали суддів ретельно вивчити доброчесність кандидатів під час виборів Голови Верховного суду та голів його чотирьох палат

Посли країн G7 вважають, що процес відбору суддів до Верховного суду України був значно більш прозорим та конкурентним, ніж у попередні роки, та будуть пильно стежити за тим, як поводяться новопризначенні українські судді. Про це сказано у спільній заяві послів країн Великої сімки, оприлюдненій на сайті посольства Італії в Україні.



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Представники G7 закликали суддів ретельно вивчити доброчесність кандидатів під час виборів Голови Верховного суду та голів його чотирьох палат

Посли країн G7 вважають, що процес відбору суддів до Верховного суду України був значно більш прозорим та конкурентним, ніж у попередні роки, та будуть пильно стежити за тим, як поводяться новопризначенні українські судді. Про це сказано у спільній заяві послів країн Великої сімки, оприлюдненій на сайті посольства Італії в Україні.

«Посли країн Великої сімки зазначають, що процес відбору суддів до Верховного суду України був значно більш прозорим та конкурентним, ніж у попередні роки, що є ознакою поступу у здійсненні судової реформи в Україні», — сказано в заяві.

Посли зазначили, що судова реформа є критично важливою для просування української програми реформ та виконання вимог українських громадян. Нові судді Верховного суду, за їх словами, беруть на себе величезну відповідальність.

«Українські громадяни та міжнародна спільнота будуть пильно стежити за тим, як поводяться ці нові судді під час виконання своїх обов’язків та поза ними. У зв’язку з цим, ми закликаємо усіх новопризначених суддів виконувати свої зобов’язання щодо прозорості, незалежності, доброчесності та відданості принципам верховенства права», — підкреслили посли.

Окрім цього, представники G7 закликали суддів ретельно вивчити доброчесність кандидатів під час виборів Голови Верховного суду та голів його чотирьох палат. Вони також відзначили, що досвід, отриманий під час оновлення судової системи може бути використаний при призначеннях, які залишається зробити у Верховному суді, а також у апеляційних судах та судах першої інстанції.

«Результати відбору до Верховного суду вказують на потребу більш ретельного аналізу процедур для подальшого покращення, а також продовження співпраці з громадянським суспільством для підтримання конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Діючи таким чином, Україна продовжуватиме розбудову інституцій доброчесності, що заслуговують на довіру та повагу громадян України», — зазначили посли.