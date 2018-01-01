Прогноз Світового банку: Економіка України може прискорити зростання на 4% в рік

Умови зростання ВВП - продовження реформ і зменшення геополітичної напруженості в регіоні

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила про те, що економіка України може прискорити зростання на 4% в рік при умові, що влада продовжить реформи у найважливіших напрямках. Про це вона сказала в коментарі «Радіо Свобода». «Зростання на 4% в рік досить реальним для України,



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Сату Кахконен

Умови зростання ВВП - продовження реформ і зменшення геополітичної напруженості в регіоні

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила про те, що економіка України може прискорити зростання на 4% в рік при умові, що влада продовжить реформи у найважливіших напрямках.

Про це вона сказала в коментарі «Радіо Свобода».

«Зростання на 4% в рік досить реальним для України, Україна має для цього потенціал, але цього не буде без реформ, які повинні стимулювати інвестиції і продуктивність», ‒ зазначила вона.

У Світовому банку не виключають, що Україна зможе вийти на цей показник в 2019-2020 роках. Тоді як у прогнозі на поточний рік аналітики банку очікують, що цього року валовий внутрішній продукт України зросте на 3,5%, інфляція сповільниться до 7%, дефіцит бюджету зменшиться до 2,5% від ВВП, а державний і гарантований державою борг буде залишатися на рівні близько 85% від ВВП.

До факторів, які можуть вплинути на українську економіку у найближчі роки, аналітики зараховують не тільки хід реформ, але й геополітичну напруженість в регіоні і інтенсивність російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі зокрема.