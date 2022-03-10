Зробити російські війська сліпими та беззахисними. Українці отримали нові інструкції, як протистояти у тилу ворога

Окупанти розосереджені, їх засоби зв’язку обмежені, вони покладаються на радіоелектронну та технічну розвідки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України звернулася до громадян, котрі у тилу знищують ворожу техніку і попросила ліквідовувати системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Про це відомство написало у Facebook.

Насамперед мова про таку техніку ворога: 1РЛ257 «Красуха-4», «Леєр-2», комплекс «Леєр-3» (у складі декількох безпілотних літальних апаратів «Орлан-10»), комплекс «Інфауна», комплекс перешкод Р-330М1П «Діабазол», автоматизована станція постановки перешкод радіозв'язку Р-378А «Тобол», багатофункціональний комплекс РЕБ РБ-301Б «Борисоглебськ-2».

«Танк може знищити одну ціль – ці системи можуть «навести» сотні танків. Тому системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки потрібно нищити у першу чергу. Пам’ятайте, окупанти розосереджені, їх засоби зв’язку обмежені, вони покладаються на радіоелектронну та технічну розвідки – давайте створімо їх неможливими й наблизимо нашу беззаперечну перемогу!» – наголосив Держспецзв’язок.

За два тижні війни російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.