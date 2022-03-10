Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки

В Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Серед знищеної техніки ворога 1105 бойових броньованих машин

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 10 березня орієнтовно становили понад 12 тис. осіб. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім цього, знищено 335 ворожих танків, 1105 бойових броньованих машин, 123 артилерійських систем, 56 реактивних систем залпового вогню, 29 засобів протиповітряної оборони, 49 літаків, 81 гелікоптер, 526 автомобільної техніки, три кораблі /катери, 60 цистерн з пальним і сім безпілотних літальних апаратів

У Генштабі додали, що дані стосовоно втрат ворога, уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

«Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!» – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.