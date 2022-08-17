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ЗСУ пояснили, що означає втеча командування росіян із Херсона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, що означає втеча командування росіян із Херсона
Окупанти намагаючись втекти з Херсонщини зруйнованими мостами
фото з відкритих джерел

Зруйновані ЗСУ мости, завадять перевезенню важкої техніки та підтягування резервів окупантів

Військове командування російських загарбників тікає з окупованого Херсону, що означає, що наступ ворогу менш важливий, ніж збереження власних життів. Про це повідомила речниця сил охорони і оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Скоріше за все, це означає, що комусь треба зберегти своє життя і комусь дуже лячно за свої перспективи. І усвідомлення того, що наш вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями потужній і невідворотній», – наголосила Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що окупанти, намагаючись використовувати мости для перевезення легкою автотехнікою своїх «безцінних» життів, вони все ж таки ризикують.

«Бо розуміють, що ушкодження, які ми завдаємо, достатньо красномовні. Тобто, не витримають ці логістичні маршрути перевезення важкої техніки та підтягування резервів, допомоги військової такої вже не буде», – підкреслила Гуменюк.

Також Гуменюк повідомила, чи можливий взагалі наступ росіян при таких обставинах на цьому напрямку.

«В умовах сучасного ведення бою та управління (все ж існує дистанційне управління військами) вони зможуть зараз використовувати та будуть намагатися, але те, що їх не настільки цікавить результативність цієї операції, а збереження своїх життів, то це очевидно», – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня Збройні Сили України завдали чергових ударів по Антонівському мосту в Херсонській області.

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Теги: Херсонщина окупанти війна Херсон

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