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ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку
ЗСУ розбили останній міст у Херсонській області
фото ілюстративне

Українські військові позбавили росіян можливості перекидати техніку

Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину. Про це повідомив у Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань. 

«Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з’єднував правий і лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку», – зазначив він.

За словами Хланя, окупанти будуть намагатися ремонтувати мости і шукати альтернативу в переправах, але це займе багато часу.

Крім того, противник боїться і готується до контрнаступу українських військ – в Херсоні наставили дерев’яних протитанкових «їжаків».

«Посилили тиск на городян – вночі проводили обшуки і затримували людей. Через обстріли населених пунктів є загиблі та поранені серед цивільного населення. В області тривають пожежі», – додав Хлань.

Нагадаємо, в окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунали сильні вибухи.

Кілька днів тому українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС. 

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Теги: Херсонщина ЗСУ

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