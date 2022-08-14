ЗСУ підтвердили черговий удар по Антонівському мосту

Удари ЗСУ по мостах у Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення техніки та боєприпасів

Українські військові остаточно закріпити статус Антонівського мосту як непроїзного

У ніч проти 14 серпня Збройні Сили України завдали чергових ударів по Антонівському мосту в Херсонській області. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами Гуменюк, чергового удару по Антонівському мосту було завдано, щоб «остаточно закріпити його статус» як непроїзного.

«Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий «жест доброї волі» у потрібному нам напрямку», – сказала вона.

При цьому речниця оперативного командування «Південь» зазначила, що удари ЗСУ по мостах у Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів. Однак Гуменюк наголосила, що це не означає, що мости повністю пошкоджені. Цю інформацію уточнюють спеціалісти.

«Наразі ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад тих військових підрозділів потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег (Дніпра у Херсонській області – «Главком» для того, щоб відчувати себе у безпеці», – додала речниця.

Антонівський міст – це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Як відомо, сьогодні, 14 червня, вночі на окупованій Херсонщині пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що бійці ЗСУ знову поцілили по Антонівському мосту.

Нагадаємо, 26 липня в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню непридатний для користування.

Згодом стало відомо, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час атаки Збройних сил України.