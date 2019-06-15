Зустріч з Макроном та бізнесменами: як проходитиме візит Зеленського у Париж



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Прибуття президента України до Єлисейського палацу планується 17 червня о 16:30 за київським часом

Зустріч Зеленського та Макрона триватиме годину

У понеділок, 17 червня, у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів дадуть спільну пресконференцію.

Про це повідомляє «Укрінформ».

У пресслужбі президента Франції повідомили, що за попередньою програмою офіційного візиту, прибуття президента України до Єлисейського палацу планується о 15:30 (16:30 за київським часом).

Далі запланована годинна зустріч лідерів, за результатами якої президенти о 16:30 (17:30 за Києвом) вийдуть до представників ЗМІ.

В Адміністрації президента України додали, що програмою візитів передбачено зустрічі Зеленського з керівництвом країни, очільником парламенту, а також із провідними представниками бізнесу.

Як відомо, 17 червня арезидент України Зеленський здійснить офіційний візит до Парижа. Також канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 червня вперше проведе зустріч в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, Петро Порошенко готовий допомогти президенту Володимиру Зеленському зробити його перші закордонні візити успішними.