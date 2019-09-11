  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Звільнені моряки зібрали гроші на допомогу російському політв'язню

    • Розсилка
    Звільнені моряки зібрали гроші на допомогу російському політв'язню

    Моряки зібрали суму у розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів

    Звільнені українські моряки зібрали кошти на допомогу російському політичному в’язню Костянтину Котову, який раніше допомагав колишнім бранцям Кремля.

    Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

    «Одним з людей, які допомагали морякам передачами є Костянтин Котов. Довгі місяці перебування моряків у полоні Костя Котов допомагав Вікторії (Івлєвій – ред.) збирати морякам передачки, приходив до них на суди, стояв на пікетах на підтримку військовополонених і політв'язнів українців і кримських татар. У серпні Костя Котов був затриманий і звинувачений за статтею 212.1 КК РФ – репресивної статті, придуманої російською владою для тих, хто намагається реалізувати конституційне право на свободу зібрань», – написав адвокат.

    За його словами, буквально тиждень тому, Костянтин Котов був засуджений до 4 років таборів.

    Він зазначив, що коли звільнені українці дізналися про це, то негайно зібрали кошти і попросили Полозова передати їх на допомогу політв’язню. За словами адвоката, моряки зібрали суму у розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів.

    Читайте також
    Микола Полозов гроші адвокат українці Facebook українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ