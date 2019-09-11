Звільнені моряки зібрали гроші на допомогу російському політв'язню



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Моряки зібрали суму у розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів

Звільнені українські моряки зібрали кошти на допомогу російському політичному в’язню Костянтину Котову, який раніше допомагав колишнім бранцям Кремля.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

«Одним з людей, які допомагали морякам передачами є Костянтин Котов. Довгі місяці перебування моряків у полоні Костя Котов допомагав Вікторії (Івлєвій – ред.) збирати морякам передачки, приходив до них на суди, стояв на пікетах на підтримку військовополонених і політв'язнів українців і кримських татар. У серпні Костя Котов був затриманий і звинувачений за статтею 212.1 КК РФ – репресивної статті, придуманої російською владою для тих, хто намагається реалізувати конституційне право на свободу зібрань», – написав адвокат.

За його словами, буквально тиждень тому, Костянтин Котов був засуджений до 4 років таборів.

Він зазначив, що коли звільнені українці дізналися про це, то негайно зібрали кошти і попросили Полозова передати їх на допомогу політв’язню. За словами адвоката, моряки зібрали суму у розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів.