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    Звільнений політв’язень Костенко ввечері вже буде у Києві

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    Олександр Костенко прибуде у Київ ввечері - Звільнений політв’язень Костенко ввечері вже буде у Києві
    Олександр Костенко прибуде у Київ ввечері

    Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон

    Звільнений після відбування покарання у російській колонії українець Олександр Костенко перетнув кордон РФ та України і вже увечері очікується у Києві. Про це повідомила учасниця гуманітарної підгрупи ТКГ, яка займається питаннями звільнення заручників, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

    «Як поінформували мене держсекретар МЗС А. Заєць і наші консули, Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон. Планується, що надвечір вони будуть у Києві», - повідомила вона у Facebook.

    Також Геращенко зазначила, що у другій половині дня у МЗС відбудеться традиційний брифінг, на якому українські дипломати розкажуть про всі спільні, скоординовані зусилля влади і дипломатичного корпусу із захисту українців, незаконно утримуваних в РФ.

    Про те, що Костенко вже в Україні повідомила і уповноважена з прав людини Людмила Денісова. 

    1 серпня засудженого в анексованому Росією Криму активіста Майдану Костенка випустили на свободу. В українця закінчився термін відбування покарання.

    Також у Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка.

     Олександра Костенка затримали в Сімферополі у лютому 2015 року співробітники спецслужб Росії.

    За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року в ході «масових заворушень» в Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут».

    Активіст начебто кинув камінь у бійця «Беркуту».

    Після анексії Росією Криму, «суд» анексованого півострова вирішив, що дії Костенко були спрямовані на «насильницьке повалення конституційного ладу в Україні».

    Також силовики стверджували, що він без дозволу, незаконно зберігав удома нарізну зброю. Костенко не визнає звинувачень.

    У лютому 2016 року стало відомо, що Костенко потребує термінової медичної допомоги, у нього відсихає рука.

    Окупований суд ув’язнив Костенка на 4 роки й 2 місяці, пізніше термін скоротили до 3 років і 6 місяців.

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