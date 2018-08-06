Звільнений політв’язень Костенко ввечері вже буде у Києві



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Олександр Костенко прибуде у Київ ввечері

Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон

Звільнений після відбування покарання у російській колонії українець Олександр Костенко перетнув кордон РФ та України і вже увечері очікується у Києві. Про це повідомила учасниця гуманітарної підгрупи ТКГ, яка займається питаннями звільнення заручників, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

«Як поінформували мене держсекретар МЗС А. Заєць і наші консули, Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон. Планується, що надвечір вони будуть у Києві», - повідомила вона у Facebook.

Також Геращенко зазначила, що у другій половині дня у МЗС відбудеться традиційний брифінг, на якому українські дипломати розкажуть про всі спільні, скоординовані зусилля влади і дипломатичного корпусу із захисту українців, незаконно утримуваних в РФ.

Про те, що Костенко вже в Україні повідомила і уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

1 серпня засудженого в анексованому Росією Криму активіста Майдану Костенка випустили на свободу. В українця закінчився термін відбування покарання.

Також у Києві знайшли квартиру для звільненого політв’язня Костенка.