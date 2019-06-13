Звільнений Зеленським член Вищої ради правосуддя подав на нього до суду



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Президент Володимир Зеленський Фото пресслужби АП

Андрій Василенко хоче визнати протиправним указ президента, яким скасовано його призначення

Член Вищої ради правосуддя Андрій Василенко, якого звільнив президент Володимир Зеленський, подав судовий позов до Касаційного адміністративного суду.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості держпорталу «Судова влада України».

Позивач хоче, щоб суд визнав протиправним та скасував указ президента України, яким 10 червня було скасовано його призначення до ВРП за квотою глави держави. Того ж дня Зеленський своїм указом скасував призначення іншого члена ВРП Михайла Ісакова.

11 червня у справі Василенка призначено склад суду у кількості п’яти служителів Феміди. Доповідачем визначено суддю Ігоря Дашутіна.

В адміністрації діючого президента наголосили, що Зеленський скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя як незаконні.

«Наприкінці каденції президента Порошенка було змінено правила процедури щодо конкурсного добору у Вищу раду правосуддя. Не дочекавшись рішення конкурсної комісії, завершення відбору, Порошенко призначив всупереч закону про ВРП. Сьогодні справедливість було відновлено. Зеленський підписав указ про скасування тих рішень та оголосив новий конкурс на посади членів ВРП», - заявив заступник голови АП Руслан Рябошапка.

Крім цього, 12 червня Вища рада правосуддя оприлюднила повідомлення, в якому зазначила, що Василенко та Ісаков написали заяви про надання їм відпустки без збереження заробітної плати.

«Вища рада правосуддя є повноважною і як конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів, продовжує виконувати функції, визначені Конституцією України та законами України», - сказано в офіційному повідомленні.

Як повідомляв «Главком», ректор Хмельницького університету управління та права Олег Омельчук оскаржує в суді два укази екс-президента Петра Порошенка щодо призначення Андрія Василенко і Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя.

Він зауважив, що Окружний адміністративний суд Києва 22 квітня 2019 року заборонив голові Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом призначення членів ВРП Володимиру Буткевичу чи іншій особі, яка виконує його обов'язки, подавати на розгляд президенту України список кандидатів, які рекомендуються для призначення членами Вищої ради правосуддя.