Звіт Луценка у Раді про конфіскацію «грошей Януковича»

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони розглядає питання про хід спецконфіскації коштів Януковича і його оточення

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 17 січня прийшов на засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, де розглядається питання щодо стану конфіскації грошових коштів і матеріальних активів екс-президента Віктора Януковича та його оточення. Нагадаємо, раніше начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної