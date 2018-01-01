Звіт Луценка у Раді про конфіскацію «грошей Януковича»
- Сьогодні, 15:12
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Юрій Луценко
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони розглядає питання про хід спецконфіскації коштів Януковича і його оточення
Генеральний прокурор України Юрій Луценко 17 січня прийшов на засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, де розглядається питання щодо стану конфіскації грошових коштів і матеріальних активів екс-президента Віктора Януковича та його оточення.
Нагадаємо, раніше начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ не може розслідувати факт витоку інформації про конфіскацію 1,5 млрд доларів «грошей Януковича».