Звіт ООН: жителі КНДР змушені платити хабарі, щоб вижити



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Мешканці Північної Кореї

Північна Корея заперечує висновки звіту і називає його «політично вмотивованим»

Мешканці Північної Кореї змушені платити хабарі, щоб вижити. Про це йдеться у звіті ООН з прав людини, заснованому на інформації від 214 осіб, які втекли з країни в 2017 та 2018 роках.

Для мешканців Північної Кореї життя – це щоденна боротьба за виживання в порочному колі позбавлень, корупції та репресій. Держава не забезпечує доступ до базових потреб і протягом, штовхаючи громадян у тіньову економіку, - йдеться у звіті.

Північна Корея заперечує висновки звіту і називає звіт «політично вмотивованим», пише «Голос Америки».

«Право на їжу, охорону здоров'я, прихисток, роботу, свободу пересування і волю є універсальними і невід'ємними, однак у Північній Кореї вони в основному залежать від здатності осіб давати хабарі державним посадовцям», - заявив Мішель Башелє, Комісіонер ООН з питань прав людини.

Робота, яку надає держава недостатня для виживання, йдеться у звіті. Коли ж громадяни намагаються проводити просту ринкову діяльність, їх затримують і заарештовують. Наприклад, заборонено пересуватись країною без дозволу. Загроза арештом дозволяє держслужбовцям Кореї вимагати хабарі, зазначається у звіті.

«Наш звіт є яскравою ілюстрацією того, наскільки важливо, щоб уряд вирішував основні проблеми прав людини. Тільки тоді вроджена корупція, що превалює в усіх аспектах життя може бути ефективно подолана», - наголошує Башеле.

До слова, раніше американські аналітики знайшли нову секретну ракетну базу КНДР.