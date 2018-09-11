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    Звіти екзархів щодо України можуть заслухати на Синоді в жовтні – Зоря

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    Звіти екзархів щодо України можуть заслухати на Синоді в жовтні – Зоря

    На думку архієпископа, очевидно, «йдеться про інтенсивний темп процесу»

    На Синоді Вселенського патріархату, який очікується 9-11 жовтня, ймовірно буде заслухано звіт призначених в Україну екзархів.

    Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив архієпископ, речник УПЦ КП Євстратій Зоря, відповідаючи на запитання, яким є завдання призначених в Україну екзархів.

    «Мені здається, що якщо їхнє (екзархів) завдання – підготувати справу надання автокефалії православній церкві в Україні, вони повинні провести тут певну роботу, а потім про цю роботу відзвітувати Вселенському патріарху. Мені здається логічним спрямувати їхню працю, щоб на найближчій сесії Синоду, який ми очікуємо 9-11 жовтня, можна було заслуховувати певні результати», - зазначив Зоря.

    На думку архієпископа, очевидно, «йдеться про інтенсивний темп процесу».

     «А як він буде розвиватися, то треба дочекатися приїзду цих ієрархів», - зауважив Зоря.

    Як відомо, саме у жовтні очікується рішення Синоду про надання Православній церкві в Україні Томосу про автокефалію.

    Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.

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