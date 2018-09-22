З’явилися деталі смертельної ДТП із Народним артистом України Поповичем



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Фото з місця ДТП за участі Івана Поповича

Співак перебуває у Хорольській районній лікарні, в нього зламана ліва рука

Одна людина загинула ще двоє отримали травми під час ДТП на Полтавщині. Серед травмованих – і Народний артист України Іван Попович.

Про це «5 каналу» повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Зазначається, що співак перебуває у Хорольській районній лікарні, в нього зламана ліва рука. Життю Поповича нічого не загрожує. Ще одного потерпілого оглянули лікарі на місці події, від госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці зазначають, аварія сталася у суботу близько 14години. Зіткнулися три автівки Toyota LC Prado, Фіат та Skoda на трасі Київ-Харків, у селі Ковтуни Полтавської області.

«Тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків, які перебували в авто Toyota LC Prado і тяжкі тілесні ушкодження отримала жінка пасажир авто Fiat. Жінка 1952 року народження померла в кареті швидкої допомоги. Водій авто Toyota LC Prado отримав незначні тілесні ушкодження, він відмовився від ушпиталення», - заявив речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв

Він додав, що пасажир – це Народний артист України, який їхав на гастролі у Полтавську область.

«Отримав тілесні ушкодження, був доставлений до Хорольської районної лікарні, де його обстежили лікарі», - резюмував речник.

Напередодні повідомлялося, що Іван Попович після ДТП знаходиться в тяжкому стані у лікарні міста Хорол.