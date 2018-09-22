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    З’явилися деталі смертельної ДТП із Народним артистом України Поповичем

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    <span>Фото з місця ДТП за участі Івана Поповича</span> - З’явилися деталі смертельної ДТП із Народним артистом України Поповичем
    Фото з місця ДТП за участі Івана Поповича

    Співак перебуває у Хорольській районній лікарні, в нього зламана ліва рука

    Одна людина загинула ще двоє отримали травми під час ДТП на Полтавщині. Серед травмованих – і Народний артист України Іван Попович.

    Про це «5 каналу» повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

    Зазначається, що співак перебуває у Хорольській районній лікарні, в нього зламана ліва рука. Життю Поповича нічого не загрожує. Ще одного потерпілого оглянули лікарі на місці події, від госпіталізації він відмовився.

    Правоохоронці зазначають, аварія сталася у суботу близько 14години. Зіткнулися три автівки Toyota LC Prado, Фіат та Skoda на трасі Київ-Харків, у селі Ковтуни Полтавської області.

    «Тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків, які перебували в авто Toyota LC Prado і тяжкі тілесні ушкодження отримала жінка пасажир авто Fiat. Жінка 1952 року народження померла в кареті швидкої допомоги. Водій авто Toyota LC Prado отримав незначні тілесні ушкодження, він відмовився від ушпиталення», - заявив речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв

    Він додав, що пасажир – це Народний артист України, який їхав на гастролі у Полтавську область.

    «Отримав тілесні ушкодження, був доставлений до Хорольської районної лікарні, де його обстежили лікарі», - резюмував речник.

    Напередодні повідомлялося, що Іван Попович після ДТП знаходиться в тяжкому стані у лікарні міста Хорол.

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