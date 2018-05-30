  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З'явилися подробиці щодо загибелі українки в Словаччині

    • Розсилка
    <p>Подробиці трагедії з'ясовують правоохоронці</p> - З'явилися подробиці щодо загибелі українки в Словаччині

    Подробиці трагедії з'ясовують правоохоронці

    Одногрупники загиблої не змогли пояснити поліції, що сталося

    Студентці, яка загинула в Словаччині в місті Пряшів, було 18 років, вона родом з Івано-Франківської області. Про це у вівторок, 29 травня, повідомляє tvnoviny.sk.

    За словами прес-секретаря Оперативного центру служби швидкої медичної допомоги, рятувальники, які приїхали, виявили, що постраждала не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть. Між ногами дівчини лежав зламаний залізний прут з балкона.

    Одногрупники загиблої так і не змогли пояснити поліції, що сталося. Деякі студенти бачили, як українка висіла вниз головою.

    «Я не знаю, чи то хтось її тримав, чи то вона сама. Важко сказати, що сталося - вона впала, чи щось інше. Можливо, вона була п'яна», - розповіли студенти. 

     

    Раніше повідомлялося, що студентка з України випала з балкона 8 поверху в одному з гуртожитків у Східній Словаччині.

     

    Читайте також
    Словаччина студенти смерть розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ