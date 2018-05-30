З'явилися подробиці щодо загибелі українки в Словаччині

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Подробиці трагедії з'ясовують правоохоронці

Одногрупники загиблої не змогли пояснити поліції, що сталося

Студентці, яка загинула в Словаччині в місті Пряшів, було 18 років, вона родом з Івано-Франківської області. Про це у вівторок, 29 травня, повідомляє tvnoviny.sk.

За словами прес-секретаря Оперативного центру служби швидкої медичної допомоги, рятувальники, які приїхали, виявили, що постраждала не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть. Між ногами дівчини лежав зламаний залізний прут з балкона.

Одногрупники загиблої так і не змогли пояснити поліції, що сталося. Деякі студенти бачили, як українка висіла вниз головою.

«Я не знаю, чи то хтось її тримав, чи то вона сама. Важко сказати, що сталося - вона впала, чи щось інше. Можливо, вона була п'яна», - розповіли студенти.

Раніше повідомлялося, що студентка з України випала з балкона 8 поверху в одному з гуртожитків у Східній Словаччині.