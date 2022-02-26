З’явилося відео моменту влучання ракети у житловий будинок в Києві

Момент влучання крилатої ракети у житловий будинок в Солом'янському районі Києва

Внаслідок влучання в будинок у Солом’янському районі Києва є постраждалі

Нагадаємо, російські окупанти поцілили у житловий будинок у Солом’янському районі Києва. О 08:54 ранку сталося влучання крилатої ракети в житловий будинок по проспекту Лобановського 6-А. Пізніше з'явилися повідомлення про другу ракету.

Вибух стався на проспекті Лобановського 6-А. Ракети поцілили у багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху. Внаслідок руйнувань є постраждалі. За офіційною інформацією, жертв немає. Проводиться евакуація.