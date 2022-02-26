  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ракетний обстріл будинку у Києві. Перші подробиці (оновлюється)

    Внаслідок вибуху в будинку у Солом'янському районі є поранені - Ракетний обстріл будинку у Києві. Перші подробиці (оновлюється)
    Внаслідок вибуху в будинку у Солом'янському районі є поранені
    Фото: ДСНС

    Дуже сильний вибух пролунав у Києві у районі аеропорту «Київ» у Жулянах

    Російські окупанти поцілили у житловий будинок у Солом’янському районі Києва. О 08:54 ранку сталося влучання крилатої ракети в житловий будинок по проспекту Лобановського 6-А. Пізніше з'явилися повідомлення про другу ракету.

    Вибух стався на проспекті Лобановського 6-А. Ракети поцілили у багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху. Внаслідок руйнувань є постраждалі. За офіційною інформацією, жертв немає. Проводиться евакуація.

    На місці події працює Державна служба з надзвичайних ситуацій, залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.
    На фото і відео видно, що російські окупанти поцілили у багатоповерхівку.
    Теги: окупанти будинок ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ракетний обстріл будинку у Києві. Перші подробиці (оновлюється)