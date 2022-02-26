Ракетний обстріл будинку у Києві. Перші подробиці (оновлюється)

Внаслідок вибуху в будинку у Солом'янському районі є поранені

Дуже сильний вибух пролунав у Києві у районі аеропорту «Київ» у Жулянах

Російські окупанти поцілили у житловий будинок у Солом’янському районі Києва. О 08:54 ранку сталося влучання крилатої ракети в житловий будинок по проспекту Лобановського 6-А. Пізніше з'явилися повідомлення про другу ракету.

Вибух стався на проспекті Лобановського 6-А. Ракети поцілили у багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху. Внаслідок руйнувань є постраждалі. За офіційною інформацією, жертв немає. Проводиться евакуація.

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