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    З'явилося відео затримання одеського вбивці, який відрізав голови двом людям

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    Поліція затримала злочинця - З'явилося відео затримання одеського вбивці, який відрізав голови двом людям
    Поліція затримала злочинця
    Фото: Нацполіція Одеси

    Вбивство сталося у мікрорайоні Таїрова, на проспекті Небесної Сотні, 41

    У середу, 20 січня, в Одесі чоловік жорстоко вбив двох людей. Серед яких був його батько. Відео затримання опублікували місцеве видання Думская.

    За словами очевидців, чоловік вийшов з дому з відрізаною головою та ножем. Злочинець вбив двох людей відрізавши голови. Одному з них чоловік розпоров живіт.

    За останніми відомостями на місці вбивства знайдено два трупи. Один з убитих був батьком затриманого чоловіка.

    Наразі на місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

    Відомості за фактом умисного вбивства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1, ч. 2, ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство двох або більше осіб). З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.

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    Теги: вбивство чоловік злочинець
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