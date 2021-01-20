  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)

    Оновлено
    • Розсилка
    Двом жертвам він відрізав голови, а третій розрізав живіт і витягнув звідти внутрішні органи - Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Двом жертвам він відрізав голови, а третій розрізав живіт і витягнув звідти внутрішні органи
    Фото: Думская

    Вбивство сталося у мікрорайоні Таїрова, на проспекті Небесної Сотні, 41

    У середу, 20 січня, в Одесі чоловік жорстоко вбив двох людей. Про це пише «Думская».

    За словами очевидців, чоловік вийшов з дому з відрізаною головою та ножем. Злочинець вбив двох людей. Він відрізав голови, а одному з них розрізав живіт і витягнув внутрішні органи. На місці працюють співробітники поліції, які поки не дають коментарів.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)
    Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)

    «Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками і тримає у руках голову людини вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив», – розповів один з мешканців будинку.

    У поліції поки підтверджують про вбивство двох чоловіків. За даними відомства, вбивця затриманий.

    «Надійшло повідомлення про те, що на вулицю вийшов чоловік з відрізаною людською головою», – йдеться у повідомленні.

    Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб).

    Оновлено. За останніми відомостями на місці вбивства знайдено два трупи. Один з убитих був батьком затриманого чоловіка.

    Нагадаємо, що поліція затримала киянина, що вбив знайомого й підпалив квартиру з тілом.

    Теги: вбивство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies