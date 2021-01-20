Моторошне вбивство в Одесі: чоловік одному відрізав голову, іншому розпоров живіт (фото, відео)

Двом жертвам він відрізав голови, а третій розрізав живіт і витягнув звідти внутрішні органи

Вбивство сталося у мікрорайоні Таїрова, на проспекті Небесної Сотні, 41

У середу, 20 січня, в Одесі чоловік жорстоко вбив двох людей. Про це пише «Думская».

За словами очевидців, чоловік вийшов з дому з відрізаною головою та ножем. Злочинець вбив двох людей. Він відрізав голови, а одному з них розрізав живіт і витягнув внутрішні органи. На місці працюють співробітники поліції, які поки не дають коментарів.

«Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками і тримає у руках голову людини вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив», – розповів один з мешканців будинку.

У поліції поки підтверджують про вбивство двох чоловіків. За даними відомства, вбивця затриманий.

«Надійшло повідомлення про те, що на вулицю вийшов чоловік з відрізаною людською головою», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб).

Оновлено. За останніми відомостями на місці вбивства знайдено два трупи. Один з убитих був батьком затриманого чоловіка.

Нагадаємо, що поліція затримала киянина, що вбив знайомого й підпалив квартиру з тілом.