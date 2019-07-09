$300 за відстрочку призову: старший офіцер з Арциза попався на хабарі разом з депутатом



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По даному факту проводяться процесуальні дії

Сьогодні, 9 липня, правоохоронці затримали старшого офіцера відділення призову з Арциза і його пособника на хабарі.

Про це повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону.

За даними слідства, офіцер вимагав 300 доларів США за відстрочку від призову. Він діяв у змові з депутатом Арцизького райради і колишнім співробітником військкомату. Після того, як зловмисники отримали гроші, їх затримали на гарячому.

Зараз правоохоронці готуються оголосити підозру затриманим.

Найближчим часом вони планують звернутися до суду, щоб той вибрав недобросовісним чиновникам запобіжний захід.

Джерело: Пушкинская.net