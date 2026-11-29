Російські війська атакували Одеську область. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджень зазнали житлові та господарські об'єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову ОВА Олега Кіпера.

Під російськими ударами опинилися житловий будинок, складські приміщення, де зберігали дитячі іграшки, а також фермерське господарство.

Одещина зазнала російської атаки фото: Одеська ОВА

Пожежа на Одещині після російської атаки фото: Одеська ОВА

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки. Кіпер висловив співчуття рідним та близьким загиблої людини. Раніше начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що нічна атака на Одесу забрала життя літньої жінки.

Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада російські війська також атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинула жінка, ще двоє людей постраждали, серед них – дитина, яку рятувальники дістали з-під завалів. Під удар потрапив дитячий садок, а в розташованій поруч п'ятиповерхівці загорілася квартира.

Крім того, вночі російські безпілотники атакували місто Синельникове на Дніпропетровщині. Поранень зазнали двоє 17-річних хлопців. Обох із важкими травмами госпіталізували. Внаслідок обстрілу також пошкоджено приватний будинок, станцію технічного обслуговування та автомобілі.