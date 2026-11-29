Вночі 29 листопада російська окупаційна армія вдарила по Одесі. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає «Главком».

За інформацією Лисака, пошкоджено багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки є постраждалі.

«Внаслідок ворожого удару по житловій багатоповерхівці є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативний штаб для допомоги людям. Інформацію оновлюватимемо», – написав Лисак.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки російського удару по центру Одеси 18 листопада. За останніми оприлюдненими на той момент даними, загинули троє людей, ще семеро постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, кафе, магазини та автомобілі. Рятувальники також визволили трьох людей, які опинилися заблокованими у квартирах.

Крім того, 13 листопада російські війська атакували Одесу, внаслідок чого загинула людина та ще п'ятеро постраждали. За даними обласної влади, пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Двоє поранених перебували у важкому стані.

До слова, 11 листопада російська терористична армія атакувала ринок у центрі Чорноморська. Внаслідок удару загинула людина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно. На цю хвилину відомо про одну загиблу людину. Ще четверо людей постраждали, двоє з них – у важкому стані. Медики борються за їхні життя», – йдеться у повідомленні.